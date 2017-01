Le neige est tombée sur la capitale ce matin entre 6h30 et 8h créant par endroits quelques soucis de circulation pour rejoindre Bruxelles.

Il y a de gros retards sur la route entre Namur et Bruxelles et entre Liège et Bruxelles notamment.

Vos temps de parcours à 8h50 :

Namur => Bruxelles 2h05 (+1h23)

Liège => Bruxelles 1h48 (+51 minutes)

Charleroi => Bruxelles 1h21 (+47 minutes)

Mons => Bruxelles 2h08 (+1h29)

Anvers => Bruxelles 1h30 (+1h)