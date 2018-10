Plus de la moitié (57%) des points de vente où se procurer des cigarettes électroniques ne sont pas conformes à la loi, ressort-il de chiffres du SPF Santé publique relayés par VTM Nieuws.

Il s'agit principalement d'infractions à la vente en ligne, à l'étiquetage ou à la publicité. Ce sont surtout les magasins spécialisés qui ne sont pas en règle. Les stations-services et magasins de nuit sont généralement en ordre. Selon ces chiffres, plus de la moitié ne respectent pas les règles en matière d'étiquetage. De plus, la publicité est interdite mais 40% de ces commerces y ont recours. La vente en ligne à des particuliers est également interdite, pourtant, des infractions ont été constatées pratiquement partout.

"La loi est stricte, mais nous devons empêcher les gens de se mettre en danger", a réagi la ministre fédérale de la Santé publique Maggie De Block (Open Vld). "Les commerçants ont le temps de s'adapter aux législations mais si des choses vraiment dangereuses sont vendues, alors nous pouvons procéder à des fermetures."