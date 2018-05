La police et la justice doivent pouvoir mieux combattre les discriminations envers les personnes LGBT (lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres). C'est ce que stipule un plan d'action de la secrétaire d'Etat à l'Egalité des chances Zuhal Demir (N-VA) que relaient vendredi les journaux Het Nieuwsblad, De Standaard et Het Belang van Limburg. Au total, Zuhal Demir prévoit 122 actions en collaboration avec ses collègues ministres du fédéral et des Régions. L'objectif est d'offrir des opportunités supplémentaires à la police et à la justice afin de combattre les discriminations sur bas de l'orientation sexuelle. "Ces discriminations sont malheureusement toujours présentes dans notre société", selon la ministre. En 2016, le centre pour l'égalité des chances, Unia, a ouvert 104 dossiers consernant cette problématique.

Concrêtement, les agents de police recevront une formation supplémentaire. Un point de contact national sera mis en place et la discrimination envers les personnes transsexuelles devrait être plus sévèrement sanctionnée.