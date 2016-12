C’est à chaque fois le même scénario. Dès qu’un accident de circulation se produit sur le ring ou sur l’autoroute, il faut s’armer de patience avant que la chaussée ne soit dégagée. C’est que l’arrivée des experts sur place prend souvent du temps. Jusqu’ici, la police fédérale ne pouvait faire sans eux.

Mais cette période sera bientôt révolue. C’est du moins ce qu’a annoncé le commissaire divisionnaire Tom Smets, à la tête de la direction de l’appui aérien de la police fédérale.

"Nous venons d’obtenir le feu vert pour l’achat de notre troisième drone. Et celui-là sera équipé d’une caméra infrarouge. Il nous permettra de réaliser des constats d’accidents beaucoup plus rapidement, sans l’intervention d’experts sur place. Ce qui devrait nous faire gagner, au minimum, deux fois plus de temps pour une intervention lors d’une collision sur le ring de Bruxelles, par exemple", précise le commissaire-divisionnaire, impatient de réceptionner son nouveau bijou technologique. "Mais il faudra encore attendre quelques semaines. Nos deux autres drones étaient un peu comme nos bébés. Nous les avons depuis près d’un an. Ce qui nous a permis de réaliser pas mal de tests. Quatre policiers ont ainsi été formés à leur pilotage."

Deux drones qui ont ainsi été utilisés pour une vingtaine d’opérations ces derniers mois. "A Zaventem, le jour des attentats par exemple. Pour le carnaval de Binche aussi, ou encore pour une reconstitution et notamment pour la recherche de personnes disparues", commente Tom Smets.

Un complément

Le nouvel appareil servira donc, et c’est une première, à agir plus vite pour les constats d’accidents de la route. Pas question pour autant d’abandonner l’usage des hélicoptères. "Les drones ne remplaceront jamais nos hélicoptères en cas de course-poursuite ou lorsqu’il s’agira de retrouver des auteurs en fuite. Pareil pour les festivals ou les gros événements. On pourra par exemple envoyer un hélicoptère les jours de grosse affluence et se servir du drone de manière complémentaire", précise encore M. Smets, ajoutant que l’envoi d’un drone coûtera, bien sûr, nettement moins cher que celui d’un hélicoptère.

Mais il faudra également former davantage de personnel au pilotage à distance de ces appareils.