La Première Guerre se gagna aussi en Afrique

Belgique

A quelques encablures du centenaire de la bataille de Tabora - qui sera marqué à Saint-Gilles (Bruxelles) par un colloque et par la translation de la dépouille du général Tombeur au cimetière de l’avenue du Silence à Uccle - l’Institut des Vétérans et le Musée royal d’Afrique centrale font un utile devoir de mémoire : ces prochaines semaines, une exposition itinérante traversera la Belgique pour faire escale près de lieux rappelant les grandes campagnes d’Afrique de la Première Guerre mondiale.

Sur de grands panneaux didactiques qu’on découvrira en des lieux accessibles au public - elle est à la Galerie Anspach à Bruxelles jusqu’au 29 septembre puis prendra la route d’Anvers, Namur, Ostende, etc. - les chercheurs des deux institutions ont rappelé le sacrifice de milliers de soldats congolais qui ont combattu dans la Force publique sous commandement belge mais aussi de tous les civils africains qui ont suivi les officiers et sous-officiers européens dans des conditions de vie très difficiles comme porteurs de charge de 25 kilos.

Les jeunes l’ignorent mais les soldats africains du Congo belge ont joué un rôle essentiel entre avril et septembre 1916 dans l’avancée vers l’Afrique orientale allemande. Avec deux victoires décisives : le 19 septembre 1916 à Tabora sous la direction du général Tombeur puis le 9 octobre 1917 sous celle d’Armand Huyghé (qui mourut en 1944 à Buchenwald…)

Des noms de rues en Belgique et au Congo mais…

Force est de constater un siècle plus tard que ces faits sont quasi-oubliés en Belgique… même s’il s’impose de rendre hommage à la commune de Charles Picqué et aux associations d’anciens (belges) d’Afrique qui y associent aussi les soldats congolais. Reste que si la mémoire est présente dans des noms de rues chez nous et au Congo, les combattants africains et davantage encore les porteurs sont totalement ignorés. L’Institut des Vétérans et le Musée de Tervueren ont aussi voulu combler cette lacune… Christian Laporte

L’expo est visible gratuitement au 24, boulevard Anspach du lundi au jeudi et le samedi de 10 à 19 h et le vendredi de 10 à 19h30





Une année difficile sur la ligne 161

Les travaux démarrent ce lundi mais dimanche c’était déjà la grosse galère pour les usagers de la ligne de chemin de fer Namur-Bruxelles (et vice-versa) avec des trains partant avec une heure de retard quand ils n’étaient pas supprimés… Et cela sans informations pour les voyageurs.

En cause : d’importants travaux à Beauvallon, soit à 2 kilomètres de la gare de Namur qui, autant savoir, sont programmés jusqu’en octobre… 2017. Infrabel y construira un caisson en béton de 250 mètres de long pour protéger les voies d’un risque réel d’éboulement. Ces travaux, qui dureront dix mois dans la première phase (avec une respiration pendant les vacances de 2017, entendez : un retour aux deux voies), imposeront une mise à voie unique du trafic sur 6 kilomètres. Conséquence : d’importantes adaptations horaires. Dix trains seront fortement impactés. Pour les navetteurs entre Namur et Bruxelles, quatre trains de pointe (6h09 et 16h09 au départ de Bruxelles-Midi et 6h39 et 7h39 au départ de Namur) seront supprimés. Les personnes voyageant entre Ottignies/Gembloux et Bruxelles subiront, si tout va bien, des retards de cinq minutes. Quant aux trains omnibus dans les deux sens, ils seront parfois limités et complétés par des bus. Les navetteurs d’Arlon à Ciney seront limités à Namur. Bon courage, les voyageurs…