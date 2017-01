Je suis triste et affligée de voir qu’on mêle le Fonds d’entraide Prince et Princesse Alexandre à une affaire dans laquelle il n’a, évidemment, strictement rien à voir"… C’est une princesse Léa visiblement encore sous le coup de se retrouver bien malgré elle dans la tourmente du Kazakhgate qui a répondu à "La Libre", dimanche après-midi.

Et la veuve du prince Alexandre - le demi-frère des rois Baudouin et Albert et de la grande-duchesse Joséphine-Charlotte - de profiter de ce contact avec notre rédaction pour préciser qu’elle avait seulement voulu mettre, une fois pour toutes, les pendules à l’heure en répondant samedi à une journaliste de la RTBF à propos d’un don de 25 000 € qui a transité par son fonds d’entraide pour être versé au projet lancé en 2004 par le magistrat bruxellois Jean-François Godbille.

Simplement confirmer la vérité

"Dans notre chef, il n’était et il n’est toujours pas question de nous positionner d’une manière ou d’une autre dans ce dossier. J’ai simplement voulu confirmer la vérité : oui, comme cela a été immédiatement dit aux enquêteurs avec les bordereaux de versement ‘ad hoc’ à la main, Armand De Decker m’avait prévenue que l’Ordre de Malte allait nous faire un don et m’avait précisé que nous devions reverser cet argent à l’association Amitié et Fraternité scoute. C’est vrai que ce n’était pas habituel, mais je connais Armand De Decker. Comme je l’ai déjà dit à votre consœur de la télévision publique, j’ai confiance en lui, il a été président du Sénat. Et j’ai donc effectué le versement de ce don de 25 000 € au remarquable projet de scoutisme interculturel développé par Jean-François Godbille qui fait effectivement partie des projets que nous aidons. Il m’a semblé important de le dire une dernière fois pour toutes, ce qui ne signifie pas pour autant que j’ai chargé Armand De Decker comme j’ai pu le lire dans la presse dominicale !"

L’Ordre de Malte dément toujours

La princesse a encore expliqué que le don, lorsqu’il était arrivé, ne portait pas de nom. "Nous n’y avons vu nulle malice car très souvent certains donateurs ont l’élégance de ne pas voir leur nom apparaître. La somme a donc été acceptée avant d’être versée très rapidement sur le compte de l’AFS.

Enfin, dans la foulée et de son côté l’Ordre de Malte, citée une nouvelle fois dans ce dossier répète de son côté qu’il n’a jamais procédé au moindre versement de ces 25 000 € au Fonds d’entraide…