La Région de Bruxelles-Capitale a délivré un permis de construire pour la nouvelle prison de Haren près de trois ans après la demande, écrivent mercredi Het Nieuwsblad et De Standaard. La prison devrait accueillir 1.190 détenus répartis dans huit bâtiments et doit remplacer les prisons obsolètes de Forest, Saint-Gilles et Berkendael.

Un permis d'environnement doit encore être accordé au projet. Le temps de construction est estimé à 32 mois et son coût s'élève à 331 millions d'euros.