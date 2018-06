Accorder aux travailleurs licenciés de Carrefour la RCC (régime de chômage avec complément d’entreprise, ex-prépension) à 56 ans serait "un très mauvais signal", "un recours inapproprié à une politique qui est démantelée". Le refrain est connu (on l’avait également entendu lors de la fermeture de Caterpillar Gosselies) et c’est le député fédéral N-VA Jan Spooren, appuyé par le ministre flamand de l’Emploi Philippe Muyters (N-VA lui aussi), qui l’a affirmé mardi. Le vice-Premier ministre fédéral Alexander De Croo (Open VLD), lui, n’est pas non plus "convaincu" du bien-fondé d’une dérogation à la législation sur la RCC pour le personnel de Carrefour.