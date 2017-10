Son père, Tony Gram, créateur des sacs Kipling, figure dans le Top 100 des personnes les plus riches de Belgique. Elle avait une somptueuse villa dans la banlieue anversoise où elle vivait avec ses deux filles, Montana et Madelon, aujourd’hui âgées de 16 ans.

Mireille Gram, 47 ans, devra pourtant quitter cet environnement qui est le sien. Le tribunal correctionnel d’Anvers l’a condamnée mardi à 14 ans de prison, pour tentative d’assassinat sur ce qu’elle avait de plus cher : ses deux filles.

Elle avait voulu les tuer dans leur sommeil, le 28 septembre 2015. Tout, d’après le ministère public, semblait bien préparé. Mireille Gram avait laissé cinq lettres d’adieu. Elle avait donné congé à la nounou de ses filles. Elle avait préparé deux couteaux et programmé son réveille-matin à 2 heures du matin.

Elle s’était introduite dans la chambre que ses deux filles, inséparables, partageaient. Son intention, ont déduit les enquêteurs à la lecture de ses lettres d’adieu, était de tuer ses deux jumelles avant de mettre fin à ses jours.

Elle a commencé à trancher la gorge d’une de ses deux filles. Sa sœur, alertée par les cris, s’est réveillée. Les deux adolescentes ont réussi à fuir par la fenêtre et à appeler par téléphone leur nounou, qui a prévenu la police. Mireille Gram a été arrêtée sur place. Elle a été incarcérée pendant trois mois avant de quitter la prison pour un centre psychiatrique.

"Un monstre d’égoïsme"

Le procureur du Roi voyait en elle une personne "dévorée par une richesse qui l’avait rendue étrangère au monde". Devant le tribunal, il l’avait qualifiée de "monstre d’égoïsme qui avait voulu exécuter ses enfants à la manière de l’Etat islamique". Le 1er septembre, le magistrat avait requis devant le tribunal 14 ans de prison.

Sa défense avait fait valoir que Mireille Gram avait souffert d’une dépression postnatale. Elle ne s’en était jamais remise, affirmait l’avocat. Depuis lors, elle naviguait entre la prise d’antidépresseurs, une séparation difficile avec le père de ses deux filles et le chagrin causé par la mort de sa propre mère qu’elle n’avait jamais pu surmonter. L’avocat avait demandé le sursis pour sa cliente.

Mardi, le tribunal correctionnel d’Anvers a tranché. Il a condamné Mireille Gram à 14 ans de prison. "Le tribunal reconnaît les épreuves endurées par la prévenue mais suit le ministère public, qui souligne qu’elle se comporte surtout comme une victime et qu’elle ne montre que peu d’empathie", précise le jugement.

Le procureur a réclamé son arrestation immédiate car "il n’y a rien qui la retient ici. Elle n’a pas de travail et n’a plus de contact avec ses enfants. Elle dispose des moyens financiers pour construire une nouvelle vie à l’étranger".

Le tribunal l’a suivi. Mireille Gram a quitté le tribunal menottée.





Un sentiment de perte et d’abandon conduit parfois certains parents à commettre l’irréparable

Une mère de famille qui a tenté d’éliminer ses enfants a été jugée à Anvers (voir ci-dessus) trois jours après qu’un père eut tué ses deux fils à coups de couteau, à Liège.

Les raisons invoquées par ceux qui commettent ces crimes sont le plus souvent le désespoir et la colère entraînés par une situation de non-retour. La notion de vengeance est parfois présente : l’auteur veut priver son (ex-)conjoint du bonheur de voir grandir les enfants du couple. Ces drames touchent tous les milieux sociaux. Dans la quasi-totalité des cas, l’auteur tente de mettre fin à ses jours.

Les pères s’investiraient de plus en plus dans leur paternité et, en cas d’échec de leur vie de couple, ressentiraient un "attachement" plus grand qu’auparavant à l’égard d’enfants que, souvent, la justice leur enlève. Ce sentiment de perte les pousse parfois à commettre l’irréparable. Tout cela expliquerait pourquoi ils sont de plus en plus impliqués dans des tragédies de cette nature.

Lorsqu’un père ou une mère ressentent une angoisse insupportable liée à leur situation familiale, ils tentent de fuir la réalité, soit en quittant leur foyer, soit en se suicidant, soit en éliminant leurs proches, indique un psychologue.

Le passage à l’acte peut être lié à la fragilité psychologique des parents et à leurs antécédents psychiatriques. Parfois, toxicomanie ou alcool jouent un rôle.

Prévenir est difficile

Prévenir ce type d’événements est difficile. Ceux qui commettent de tels crimes songent rarement à se faire aider ou soigner. Ils s’enferment chez eux, se nourrissent de leur ressentiment et, s’ils n’ont pas de proches susceptibles de stopper la problématique homicide et suicidaire, le danger de passage à l’acte devient grand, même si les faits d’infanticide demeurent heureusement très rares.

Quant au modus operandi, il peut varier selon les situations. En général, les femmes tuent des enfants assez jeunes par étranglement, intoxication ou noyade, bien plus souvent qu’à l’aide d’armes comme un couteau. Les hommes s’en prennent davantage à des enfants plus âgés et agiraient de façon plus violente. Mais ce n’est pas une règle absolue.

Enfin, comme le déclarait au "Soir" le professeur Isy Pelc (ULB), la répétition de faits divers du même type dans un laps de temps assez court (voir ci-dessus) ne permet pas de parler de "contagion". Il s’agit simplement d’une malheureuse conjonction de drames indépendants les uns des autres.