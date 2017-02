La Régie des bâtiments – donc l’Etat – met la main au portefeuille pour effectuer des travaux de sécurisation au château de Ciergnon. “Dans le cadre du contexte sécuritaire actuel, il a été demandé d’étendre l’installation actuelle de sécurité. Les coûts de cette extension sont estimés à 700 000 euros”, a indiqué le ministre Jan Jambon (N-VA), qui a la tutelle sur la Régie, en réponse à une question parlementaire écrite de Veerle Wouters.

Ce que pointe la députée fédérale, ex-membre de la N-VA, c’est que le château de Ciergnon, sorte de résidence de campagne de la famille royale située à Houyet (dans le sud de la province de Namur), appartient à la Donation royale et non à l’Etat. La Donation est un établissement public autonome de l’État et de son budget, chargée de gérer l’héritage de Léopold II sur base de ses rentrées financières propres.

“Il ne s’agit pas de la protection du Roi”

“Ce bâtiment étant la propriété de la Donation royale, ces frais doivent être supportés par la Donation et non par le contribuable. Il ne s’agit pas, en effet, de la protection de la personne du Roi, mais de celle d’un bâtiment”, résume Mme Wouters dans sa question écrite. “Plus généralement, se pose la question de savoir si la Régie des Bâtiments doit se charger des travaux d’entretien, de rénovation, etc. qui concernent le château de Ciergnon.”

“Pour des raisons techniques”, répond le ministre Jambon, “il est indispensable de réaliser un système cohérent avec la sécurisation à Bruxelles et à Laeken (NdlR, des travaux de sécurisation ont été effectués aux palais de Bruxelles et de Laeken). Ces installations ont été installées par la Régie. Pour l’heure, un projet de loi a été déposé afin de permettre à la Régie de prendre à sa charge les investissements éventuels dans la sécurisation de Ciergnon, à condition d’une dotation d’investissement supplémentaire”, précise-t-il toutefois. Et d’ajouter : “la Régie ne prend à sa charge aucun autre coût par rapport au château de Ciergnon”.

Le PS s’en était aussi ému

Dans le budget 2017 de l’Etat fédéral, on lit que la Régie “a fourni et placé les installations électroniques de sécurisation du Domaine royal de Laeken, du château du Belvédère (NdlR, deux bâtiments également propriétés de la Donation royale) et du Palais royal de Bruxelles” (propriété de l’Etat). “Une sécurisation analogue doit être mise en place au domaine de Ciergnon”, à charge de la Régie des bâtiments.

Fin novembre, le PS s’en était également ému, sans toutefois connaître le montant de l’investissement. Le cabinet du Premier ministre avait alors indiqué que, dans un contexte de menace terroriste élevée (3 sur 4), il est normal que l’Etat prenne en charge la sécurisation d’un endroit fréquenté régulièrement par le chef de l’Etat. Un avis que ne partage pas Veerle Wouters.