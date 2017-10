Le SNCB a décidé, avec effet immédiat, de mettre un terme au nouveau système informatique de vente des billets. La facture de l'échec représenterait entre 30 et 38 millions d'euros, selon L'Echo qui révèle l'information vendredi. Un retard important et un surcoût financier justifieraient l'arrêt brutal du système de billetterie "New distribution system" (NDS), basé sur la technologie SAP. La SNCB y travaille depuis 2012 et certains de ses appareils (comme le portable utilisé par les accompagnateurs de train) l'utilisent déjà.

"Nous avons pris conscience que la date de livraison du système complet (fixée au quatrième trimestre 2018) n'était pas réalisable. Ce qui signifie un énième retard important pour le projet. Une conversion obligatoire vers la nouvelle version de la technologie SAP provoquerait à nouveau un blocage des évolutions fonctionnelles pendant plusieurs années", indique l'entreprise dans un courriel interne.

Cet échec s'ajoute à l'abandon, à la mi-septembre, du nouveau système de départ des trains (Dice), qui a coûté 11 millions d'euros. La SNCB vient de jeter près de 50 millions d'euros aux orties, calcule donc L'Echo.