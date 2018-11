Plusieurs trains vont être supprimés à partir de l'introduction du plan de transport 2019 de la SNCB, soit le 9 décembre, en raison de travaux menés sur le réseau. Des gares ne seront plus desservies sur certaines lignes et des horaires vont être modifiés, indique lundi la société de chemins de fer dans un communiqué. Mais il y a également quelques bonnes nouvelles pour certains voyageurs. Sur la ligne Anvers-Bruxelles-Nivelles/Charleroi, les deux derniers trains S1 en semaine seront limités à Bruxelles-Midi à cause du chantier du RER. Ils ne desserviront donc plus les gares de Forest-Est, Uccle-Stalle, Uccle-Calevoet, Linkebeek, Holleken, Rhode-Saint-Genèse, De Hoek, Waterloo, Braine-L'Alleud, Lillois, Nivelles et Obaix-Buzet, contraignant les voyageurs à se tourner vers la Stib ou les TEC.

Ces trains seront détournés et desserviront dès lors Charleroi-Sud via Luttre, Courcelles-Motte, Roux et Marchienne-au-Pont. Le week-end, ce sera la même chose pour le dernier train S1 Anvers-Central (22h05)-Bruxelles-Midi (23h21)-Charleroi, mais seulement via Luttre et Marchienne-au-Pont.

Jusqu'en août 2020, les deux derniers trains IC Bruxelles-Namur-Luxembourg ne pourront plus circuler plus au-delà de Libramont. Ces trains ne desserviront plus les gares de Marbehan, Arlon et Luxembourg.

L'heure de départ de certains trains IC, S et L devra être adaptée entre Liers et Liège-Guillemins et entre Liège-Guillemins et Marloie. Les trains S41 Verviers-Central-Herstal seront temporairement limités à Liège-Guillemins, où une correspondance est prévue en 9 minutes vers le centre de Liège et Liers.

L'heure de départ des trains L Libramont-Athus-Arlon et Athus-Luxembourg est adaptée chaque lundi pour des travaux de maintenance. Elle sera donc différente du reste de la semaine.

Un jeudi par mois entre 8h40 et 15h20, des travaux entraineront le remplacement de tous les trains par des bus entre Mons et Quévy, dans les deux sens.

Il y aura néanmoins quelques bonnes nouvelles qui s'appliqueront elles aussi à partir du 9 décembre, souligne la SNCB.

Ainsi, la fréquence des S2 Braine-le-Comte-Bruxelles-Louvain sera doublée dans chaque sens le samedi, soit un train toutes les 30 minutes.

En semaine, la relation S41 Liège-Guillemins-Verviers-Central (Angleur, Chênée, Chaudfontaine, Trooz, Fraipont, Nessonvaux et Pepinster) sera renforcée par deux nouveaux trains en heure de pointe (un le matin, un le soir).

La fin de travaux permettra la reprise intégrale des trains L Spa-Géronstère-Verviers-Central-Aix-la-Chapelle.

Enfin, comme annoncé récemment, l'entrée en vigueur du nouveau plan de transport marquera la remise en service de la liaison entre Paris et Namur, Charleroi et Mons.

Pour plus de facilité, les voyageurs sont invités à consulter les canaux de communication de la SNCB (application, site) pour prendre connaissance des modifications qui les concernent.