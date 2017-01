Fin août, "La Libre" révélait que la société de logement montoise Toit et moi avait, en 2014, payé un montant avoisinant les 900 000 euros pour la réfection du bardage de deux immeubles de l’avenue de la Picardie à Jemappes. Un montant qui choque puisque, lors de la passation du marché, le montant annoncé était de 31 405 euros.

Un second problème était apparu dans un autre marché public similaire passé par Toit et moi. La SWL (société wallonne du logement), qui exerce une tutelle sur les sociétés de logement wallonnes, avait en effet annulé ce marché car la société choisie (la même que pour l’autre marché) ne disposait pas des agréments nécessaires pour réaliser les travaux demandés. Toit et moi avait fait mine de ne rien entendre et avait maintenu le marché avec l’entreprise Colinet et Fils (Perulwez). Précisons qu’un troisième marché posait également question.

Le directeur général de la SWL, Alain Rosenoer, a procédé entre octobre et décembre 2016 à des auditions des représentants de la société de logement. Le rapport qu’il a rédigé sera présenté ce lundi au conseil d’administration de la SWL.

Dans ce rapport, Alain Rosenoer identifie de nombreux manquements à la loi sur les marchés publics. Il évoque un "saucissonnage" illégal de marchés, le viol de l’article 26 de la loi sur les marchés publics du 15 juin 2006 qui évoque les procédures négociées en matière de marchés publics. La société de logement n’aurait pas non plus respecté l’obligation de mise en concurrence préalable.

Le rapport du directeur général relève encore des anomalies entre la facture envoyée par le prestataire et le montant exorbitant demandé dans le cas du premier marché public incriminé. "La SWL relève que l’entreprise Colinet&fils n’a réalisé aucun test à l’effort (lequel justifie pourtant le coût exorbitant vanté par la société de logement de service public en cas de scission des marchés de diagnostic et de travaux) mais s’est contenté de remplacer les plaques fissurées ou abîmées."

C’est Furlan qui devra décider

Sur la base du code wallon du logement, la SWL va donc proposer à son Conseil d’administration de demander au gouvernement wallon la mise sous contrôle de gestion de la société de logement public Toit et moi. L’ensemble du dossier sera d’ailleurs transmis au ministre de tutelle Paul Furlan (PS) afin qu’il puisse statuer "en pleine connaissance de cause", explique Alain Rosenoer dans son rapport.

Si le ministre décide d’aller dans ce sens, le contrôle consistera à faire valider par la SWL toutes les décisions relatives à l’attribution des marchés de travaux et de services avant passage au conseil d’administration de Toit et moi. Il s’agira également de mettre en place un plan de gestion efficient du patrimoine en termes d’investissements immobiliers. Enfin, il sera nécessaire de revoir les procédures de transmission de l’information entre la SWL et Toit et moi.

Paul Furlan, lorsqu’il a présenté, en juillet 2016, sa réforme du logement social, souhaitait que les sociétés de logements sociaux retrouvent une plus grande autonomie par rapport à la SWL. Essentiellement en matière administrative.

L’exemple de ces trois marchés publics peut laisser penser que cette exigence de contrôle entre la SWL et les sociétés de logements sociaux en Wallonie, mise en place après les affaires de la "carolo", conserve toute sa pertinence.