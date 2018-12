Toutes les entreprises ou catégories professionnelles doivent fournir des informations à la Sûreté de l'Etat, si elle en fait la demande. Seuls les médecins, avocats et les journalistes n'y sont pas obligés, ressort-il d'une enquête du Comité R, relayée par le Tijd vendredi. Il y a un an et demi, le directeur général d'un cabinet comptable a déposé une plainte auprès du comité R - l'organe chargé de contrôler les activités et le fonctionnement de la Sûreté de l'État et du Service général du renseignement et de la sécurité. La plainte était dirigée contre un inspecteur de la Sûreté de l'État. Il avait fait pression sur la patronne du bureau, a indiqué son avocat. Elle aurait été forcée de violer le secret professionnel et de fournir des informations à la Sûreté de l'Etat, a-t-il ajouté. L'inspecteur a demandé des informations sur un client de l'entreprise dans le cadre d'une enquête d'espionnage.

Le comité R a finalement estimé que la Sûreté de l'État avait le droit de se voir transmettre les informations. Des restrictions s'appliquant uniquement aux médecins, aux avocats et aux journalistes, et non à d'autres entreprises ou catégories professionnelles.