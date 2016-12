Après un impressionnant branle-bas de combat mené par les sociétés de transport pour lutter contre cette nouvelle taxe dite kilométrique, celle-ci a bien vu le jour en avril dernier. Malgré quelques hoquettements lors des premières semaines de mise en œuvre, cette nouvelle demande semble finalement intégrée.

En tout cas, au cabinet du ministre wallon des Finances Christophe Lacroix (PS), on semble relativement satisfait. Pour cause, pas moins de 175 millions (174.553.995 précisément) sont entrés dans les caisses wallonnes en 2016 si on en croit le ministre. "Le montant de 21 millions d’euros mensuels qu’il (le député MR Jean-Luc Crucke, auteur de la question au Parlement, NdlR) cite dans sa règle de trois est une moyenne mensuelle qui représente les mois pour lesquels le transit routier est le plus important."

