Neuf mois après son entrée en vigueur (1er avril 2016), la taxe kilométrique pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes a rapporté quelque 490 millions d'euros. Le prix du transport national a, quant à lui, augmenté de 8%, les transporteurs routiers répercutant ce surcoût aux clients, indique le quotidien De Tijd samedi. Les propriétaires de poids-lourds de plus de 3,5 tonnes doivent, depuis le 1er avril 2016, payer une taxe kilométrique en Belgique. La mesure est d'application sur les autoroutes ainsi que sur certaines routes régionales et communales. Depuis son introduction, cette taxe a rapporté 490 millions d'euros, a fait savoir Viapass, l'instance qui coordonne la taxe kilométrique, lors du salon de l'Auto vendredi.

Le secteur des transports déplore fortement ce prélèvement. "Les coûts du transport ont augmenté de 8% à cause de cette taxe. Vu les marges réduites dans notre secteur (1,5%), les membres n'ont pas d'autre choix que de répercuter ce surcoût aux clients", a réagi Lode Verkindere de Transport en Logistiek Vlaanderen.