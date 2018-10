Deux condamnés pour terrorisme actuellement en centre fermé vont être expulsés du territoire belge, écrivent samedi les journaux Sudpresse, Het Laatste Nieuws et De Morgen. Il s'agit de Malika el-Aroud, surnommée la "veuve noire du djihad", ancienne épouse de l'un des assassins du commandant Massoud; et de Kamal Affetat, porte-parole de Sharia4Belgium. Le secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration Theo Francken (N-Va) se base sur une adaptation de la législation, entrée en vigueur en mai 2017, destinée à faciliter l'expulsion de criminels ou de "personnes dont le comportement dangereux aurait été prouvé et présenterait un risque pour la sécurité nationale".

Quelque 195 personnes ont été expulsées depuis lors.

Doublement veuve de djihadistes, la Marocaine Malika el-Aroud est connue pour avoir recruté très activement des combattants pour le terrorisme islamiste. Arrêtée en 2008 à Bruxelles, elle a été condamnée à 8 ans de prison en tant que chef d'un groupe à visée terroriste. Un autre jugement rendu l'an dernier l'a déchue de sa nationalité belge. Elle s'est tournée vers l'Europe pour contester cette décision, selon Sudpresse.

Kamal Affetat, quant à lui, est un Marocain né en Belgique, porte-parole de Sharia4Belgium, un des prédicateurs de haine les plus actifs en Belgique.

Reste à savoir s'il seront réellement mis dans un avion pour quitter le pays. Des recours judiciaires sont encore possibles et le Conseil du contentieux des étrangers a suspendu plusieurs expulsions vers le Maroc en raison de risques de torture.