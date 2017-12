Les températures remonteront dans la nuit de vendredi à samedi et une nouvelle perturbation, plus faible, arrivera par les Ardennes et pourrait donner de la neige sur les hauteurs et de la pluie ailleurs, annonce la Cellule d'action routière (CAR).

Des plaques localisées de verglas restent possibles samedi matin. Vigilance et prudence restent donc de mise, en particulier sur le réseau secondaire. La CAR - composée composée du Centre régional de crise de Walllonie (CRC-W), de la Police Fédérale de la route et du centre Perex - a levé la phase de pré-alerte routière, mais la phase de vigilance renforcée est maintenue vu les conditions hivernales annoncées. La situation sur les routes wallonnes fait l'objet d'une évaluation régulière.

Il est conseillé à tous les automobilistes d'adapter leur vitesse en fonction des conditions météo, de se méfier des endroits exposés au gel et du risque d'aquaplanage, de bien vérifier l'état de leur véhicule avant le départ, indique la CAR.

Des chutes de neige ont occasionné d'importants embarras de circulation, vendredi. Touring a fait état d'environ 350 km de bouchons sur les routes à 16h. La situation se normalisait vendredi soir.