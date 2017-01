Les parquets belges devraient, à l'avenir, punir de manière plus sévère et plus rapide les faits de violence envers des agents de police. Les procureurs généraux ont envoyé une circulaire à ce sujet, peut-on lire lundi dans Het Laatste Nieuws et De Morgen. "Un sondage auprès de 5.000 agents montre que 50% d'entre eux ont déjà été attaqués physiquement, sans parler des agressions verbales", indique le syndicat policier VSOA (SLFP) dans ces pages. "La violence se fait également de plus en plus marquée. Cela approche parfois de la tentative de meurtre", indique Vincent Houssin, vice-président du SLFP Police. De nombreux policiers ne rapportent cependant pas ces agressions. "Ils pensent que cela fait partie du boulot, et que ce ne sera quand même pas poursuivi".

Des discussions récentes avec le Collège des procureurs généraux semblent cependant porter leurs fruits: une circulaire doit parvenir aux parquets, demandant d'agir plus rapidement et avec davantage de sévérité pour ce genre de faits.

Le SLFP déplore par ailleurs que la police ne tienne pas des statistiques quant au nombre des agressions envers des agents.