Chers lecteurs,

L’actualité de l’année écoulée n’a pas été épargnée par les drames humains, par les surprises politiques majeures et par les nombreuses crises migratoires et économiques. Notre rédaction vous a permis de suivre ces événements en temps réel et vous a offert les clés indispensables à la bonne et complète compréhension du monde qui nous entoure au quotidien.

Sur LaLibre.be, notre rédaction a aussi dédié une place importante aux nouvelles plus réjouissantes, celles qui donnent envie de croire en l’avenir et en l’homme, que ce soit en matière de solidarités, d’innovations ou d’initiatives personnelles et entrepreneuriales. Elle vous a aussi, jour après jour, donné la parole afin d’alimenter les débats qui nous concernent tous.

Enfin, permettez-moi de vous remercier d’être tous les jours plus nombreux à lire nos articles. Contrairement à une idée reçue, votre consommation de l’information démontre que la presse n’a jamais été autant consultée qu’aujourd’hui.

Sur cette nouvelle réjouissante, je vous souhaite, au nom de l’équipe rédactionnelle, une bonne année 2017.

Merci pour votre fidélité et votre confiance,

Dorian de Meeûs

Rédacteur en chef de LaLibre.be