Le contexte de menace terroriste vécu depuis les attentats de Paris en 2015, n’a fait que multiplier les alertes à la bombe. On le sait, les mauvais plaisantins qui se cachent derrière ces fausses informations encourent de sérieuses amendes ainsi que des peines de prison allant de trois mois à deux ans.

Mais à côté de ces alertes à la bombe, les colis suspects déclenchent, eux aussi, d’importants dispositifs, engendrant souvent de lourdes conséquences dans les transports en commun, le plus souvent dans les gares.

Et jusqu’ici, rien n’était prévu pour sanctionner les personnes abandonnant leur bagage sur un quai, dans un train ou dans le hall d’une gare. Ce ne sera bientôt plus le cas, avec la loi que prépare le ministre en charge de la SNCB, François Bellot. Celui-ci souligne d’ailleurs que la Belgique est un des seuls pays où l’abandon de bagage n’est pas sanctionné. "L’avant-projet de loi sur la police des chemins de fer, que je compte déposer prochainement au Parlement, contient un article permettant de sanctionner les personnes qui abandonnent leurs bagages. Une telle disposition est déjà prévue dans la plupart des pays, la SNCF allant même jusqu’à imposer l’étiquetage obligatoire des bagages", précise François Bellot.

Lorsqu’on sait qu’en trois ans, le nombre d’alertes aux colis suspects a quadruplé dans les gares, on imagine qu’avec ce nouveau projet, les plus distraits se montreront peut-être plus prudents avant de laisser traîner leurs valises quelques minutes ou plus sans réaliser l’impact que ce geste peut avoir.

Bientôt, l’abandon de bagages pourra ainsi être sanctionné d’une amende administrative de 100 euros.

"Le projet discuté actuellement au sein du gouvernement prévoit ce montant", précise encore le ministre Bellot dans une réponse apportée à des interrogations émanant de la députée Inez De Coninck sur le sujet.

Dans l’attente de la concrétisation de ce projet, une vaste campagne de sensibilisation aux conséquences liées aux bagages abandonnées est déjà menée depuis plusieurs jours à l’attention des voyageurs SNCB, comme nous le confirme le porte-parole de la société des chemins de fer, Thierry Ney.