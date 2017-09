C’est une bien triste nouvelle que vient de nous apprendre Anthony Kohler, soigneur au Domaine des grottes de Han, la petite gloutonne nommée Grahma née le 6 février dernier est morte la semaine passée.

“Elle souffrait depuis plusieurs jours et tous les efforts de nos soigneurs et de spécialistes n’ont malheureusement pas permis de la sauver… L’autopsie vient de révéler qu’elle a été frappée par une méningite foudroyante. Toutes les équipes du Domaine sont profondément attristées par la perte du premier bébé glouton de Belgique, notre adorable petite Grahma.”, regrette-t-il.

Sa naissance, le 6 février dernier constituait un événement historique. En effet, aucun glouton n’était né sur le territoire belge depuis la Préhistoire.

Le glouton est le plus grand représentant des mustélidés, la famille du blaireau et de la fouine. Prédateur du grand nord scandinave, il joue un rôle de charognard fondamental dans la nature. C’est un animal puissant capable de s’attaquer à des animaux bien plus grands que lui comme le renne. Il est même capable de mettre en fuite ses concurrents les loups et les lynx. À l’heure actuelle, il reste environ 1.300 gloutons en Europe dont 116 animaux répartis dans 45 institutions zoologiques.