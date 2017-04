Depuis 2011, la propension du Belge à soutenir de bonnes causes n’a jamais été aussi grande qu’aujourd’hui." Le tassement lié à la crise est donc derrière nous. Tel est l’enseignement principal qui ressort du Baromètre de la philanthropie que la Fondation Roi Baudouin (FRB) a réalisé avec le centre de recherche Itinera. Avec un chiffre clé : 82 % des 1 000 Belges sondés disent que pour elles, la philanthropie est essentielle. "C’est un superbe message que nous envoient les gens", a commenté hier Dominique Allard, directeur à la FRB.

En 2016, deux Belges sur trois ont au moins fait un don et ont donné en moyenne 165 euros, selon la Fondation.

Pour les personnes qui ont déjà rédigé leur testament, 26 % y ont inclus "une grande cause". Dans les affirmations concernant les grandes causes, 80 % (chiffre en hausse) invoquent la contribution à un monde meilleur, 60 % font valoir que le politique "n’en fait pas assez" alors que 54 % répondent à une "obligation morale en tant que citoyen". Et dans les préférences des Belges pour les "bonnes causes", la santé et la recherche médicale arrivent largement en tête de liste (voir infographie).

L’élément de la fiscalité n’a pas été repris dans le baromètre. Mais 59 % des sondés (chiffre en hausse) pensent que des mesures fiscales plus avantageuses inciteraient à plus de dons.

La question sur le niveau suffisant ou pas d’information affiche un taux de 36 % pour "oui certainement" et de 36 % pour le "oui probablement". En revanche, la communication pour certaines causes est jugée parfois trop agressive, avec des "images assez vives. "Ce qui pose la question de la qualité éthique dans la communication", a commenté Ivan Van de Cloot, chief economist chez Ininera.

Notons que le nombre d’attestations fiscales a augmenté (1 910 445 en 2015, contre 1 763 661 en 2014) pour un montant moyen en baisse.

Ce baromètre trisannuel a été réalisé dans le cadre des Printemps de la philanthropie, organisés par la Fondation Roi Baudouin avec trois événements (le 27 avril à Anvers, le 4 mai à Namur et le 11 mai à Bruxelles).

Ces journées auront donc lieu dans un contexte où la philanthropie est un "booming business en Belgique", selon l’expression d’Ivan Van de Cloot.