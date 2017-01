Le sentiment d'insécurité routière des Belges n'a pas évolué significativement ces cinq dernières années alors que le nombre de tués dans la circulation a lui baissé (de 770 en 2012 à 732 en 2015) tout comme les blessés, ressort-il de la cinquième enquête nationale d'insécurité routière menée par l'Institut belge de sécurité routière (IBSR).

Des évolutions peuvent toutefois être notées, les conducteurs de camion et camionnette semblent par exemple se sentir légèrement plus en sécurité qu'en 2014. La voiture reste le mode principal de déplacement en Flandre et en Wallonie. A Bruxelles, seuls 22% des répondants utilisent principalement une voiture et davantage de personnes se déplacent à pied ou en transport en commun. Le vélo est principalement utilisé en Flandre et à Bruxelles alors que seul 1% de la population wallonne roule à vélo. Le vélo électrique continue lui de se populariser avec 9% des répondants qui en ont utilisé un en 2016.

Du point de vue de la sécurité, la vitesse reste l'éternel problème. Quelque 72% des personnes interrogées avouent dépasser les limites hors agglomération et entre 60 et 70% le font également sur l'autoroute et en agglomération. Conduire trop vite reste accepté par 29% des répondants pour un excès de vitesse de 10 km/h et 22% pour un excès de 20 km/h sur autoroute.

Par ailleurs, les jeunes prennent plus de risques que les usagers plus âgés, que ce soit pour les excès de vitesse, la conduite en état de fatigue et l'usage du téléphone au volant. Aucune différence n'est toutefois notée pour la conduite sous influence de l'alcool.

Le sentiment d'insécurité varie selon les régions. Il est nettement plus présent pour les motards en Wallonie qu'en Flandre et à Bruxelles. Les cyclistes se sentent eux plus en sécurité en Flandre que dans les deux autres régions. Quant aux cyclomotoristes et conducteurs de camion, ils se sentent davantage en danger à Bruxelles que dans le reste du pays.





Un tiers des Belges a adapté son comportement à la suite des attentats

Quelque 32% des Belges ont adapté leur comportement en 2016 en raison des attentats. Un tiers des Belges a adapté son comportement en raison des attentats terroristes qui ont frappé l'Europe et Bruxelles en particulier en mars 2016. Près d'un cinquième (19%) a moins souvent assisté à des événements de grande affluence, 12% ont évité les lieux publics (centres commerciaux, cinémas, etc.) et 7% sont plus souvent restés chez eux. Quelque 16% se disent plus méfiants vis-à-vis d'inconnus et 12% vis-à-vis des musulmans.

Par ailleurs, 20% des Belges estiment qu'il est probable qu'un attentat soit perpétré en 2017 dans leur quartier ou dans un rayon de 15 km. Plus de la moitié (52%) pense qu'il n'existe pas de solution pour éradiquer la menace terroriste et qu'il faut apprendre à vivre avec. Enfin, 84% des Belges pensent que la menace n'est pas temporaire et persistera pendant quelques années.

Un Belge sur deux craint les attaques terroristes mais les Wallons (59%) sont plus préoccupés que les Flamands (43%). Le risque d'attentat se situe à la deuxième place des problèmes qui inquiètent le plus les Belges. Les cambriolages au domicile (57%) figurent à la première place et les graves accidents de la route (48%) complètent le podium.

L'enquête de l'IBSR a été menée auprès de 2.100 Belges de plus de 16 ans.