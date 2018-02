Cedric Z. s'affichait sur une vidéo, brûlant le livre de l'avocat Bruno Dayez sur la libération de Marc Dutroux.

Comme la DH vous l'annonçait en exclusivité ce matin, un blogueur carolo, un certain Cedric Z., a été interpellé à son domicile vendredi soir à la demande des autorités judiciaires bruxelloises suite à la diffusion d'une vidéo, vue par des milliers de personnes, dans laquelle, le jeune homme brûle le livre intitulé Pourquoi libérer Marc Dutroux, de l'avocat Bruno Dayez. Dans la vidéo, le blogueur en appelle à des actions contre l'avocat. Il a été auditionné ce samedi par une juge d'instruction bruxelloise pour menaces d'attentat criminel avec ordre ou sous conditions. Cedric Z. vient d'être remis en liberté sous conditions. Il a d'ailleurs posté un message sur sa page Facebook, s'excusant des propos tenus.

Voici le message: "Bonjour à tous et à toutes c'est moi Cedric je tiens à preciser que dans la vidéo ou je brule le livre de l'avocat de marc dutroux (maitre dayez bruno ) je ne voulais pas de mal pour lui en sa personne physique et encore moins à sa famille. je tiens à presenter mes excuse pour les menaces interpreter dans cette video. derniere chose: merci de ne pas la publié ni de la partager pour le bien de tous et des interreser"

L'intéressé a été contraint de supprimer son compte Youtube.