Le syndicat agricole flamand Boerenbond évalue désormais à 14 millions d'euros les dommages subis par le secteur avicole belge en raison de la présence de fipronil dans des œufs, rapportent mercredi les journaux 'Het Belang van Limburg' et 'Gazet van Antwerpen'. La précédente évaluation, réalisée à la mi-août, était de dix millions d'euros.

"Maintenant que nous avons une meilleure vue sur l'ensemble des blocages (d'entreprises), nous estimons le dommage financier à environ 14 millions d'euros", a affirmé la porte-parole du Boerenbond, Anne-Marie Vangeenberghe, aux deux quotidiens.

Selon elle, c'est surtout le nettoyage des élevages qui s'est avéré plus compliqué - et donc plus cher - que prévu.

Au plus fort de la crise du fipronil - un insecticide interdit sur les animaux destinés à la chaîne alimentaire - en juillet, 86 entreprises du secteur avicole ont été bloquées. Trois mois plus tard, onze le sont toujours par l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca): trois producteurs d'œufs, quatre produisant des soupes au poulet et quatre ramassant la volaille.

Disclaimer: Belga diffuse quotidiennement des dépêches reprenant des informations provenant d'autres médias. Ces dépêches sont identifiables par le mot-clé PRESS. Belga ne peut toutefois pas être tenu pour responsable de ces informations fournies par d'autres médias. Merci aux rédactions qui les utiliseraient de toujours citer la source exacte des informations relayées par Belga.