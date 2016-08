"Le burkini, c’est une tenue de baignade comme le bikini ou le topless"

Belgique

Alors qu’en France, le Conseil d’Etat a ordonné vendredi la suspension de l’arrêté interdisant le burkini sur les plages de la ville de Villeneuve-Loubet (lire en page 22), la polémique continue sur Internet. Les images de policiers contrôlant une dame portant ce type de maillot sur la plage de Nice ont provoqué l’émoi sur les réseaux sociaux.

En Belgique, le port de ce maillot n’est pas interdit sur les plages de la Côte, mais bien dans la plupart des piscines communales du pays. Celles-ci évoquent souvent des raisons d’hygiène pour justifier l’interdiction que les nationalistes flamands aimeraient étendre aux baignades en mer.





Gislaine Ben Abdelhanin, jeune Belgo-Marocaine de 25 ans, supporte très mal ce débat "inutile". Cette employée de l’ASBL "Collectif des femmes" à Louvain-la-Neuve est musulmane pratiquante. Elle prie, fait le ramadan mais a fait le choix de ne pas porter le voile. Et sur la plage, en vacances, c’est le bikini qu’elle choisit. "Ce n’est pas parce que je suis musulmane que je dois porter le burkini, explique-t-elle. C’est une tenue de baignade comme une autre, au même titre que le bikini ou le topless. Les femmes qui sont musulmanes voilées doivent-elles se priver d’aller à la plage ? Je ne pense pas", réfute la jeune femme.

"C’est aussi un choix personnel"

Le débat touche à la question de l’égalité hommes-femmes. Mais pour Gislaine, il ne doit être réduit à cela. Le burkini peut aussi être un choix. "Il existe certainement des femmes qui sont poussées par leur mari à porter le burkini. Mais pour d’autres, il s’agit d’un choix personnel lié à leur conviction religieuse. Quand je vois les images des policiers qui demandent à une dame de retirer son burkini sur une plage de Cannes, j’appelle cela ‘la France hystérique’."

Le respect, c’est dans les deux sens

Dans le cadre de son travail, la jeune employée est chaque jour en contact avec des femmes de diverses origines. Pour elle, la clef du succès des activités proposées par l’ASBL est avant tout le respect mutuel. "Toute cette polémique est une question de respect de l’autre et de ses convictions, résume la jeune Belgo-Marocaine. Certes, je n’ai rien contre le port du burkini, mais le respect doit être appliqué dans les deux sens".

Un exemple désagréable lui vient directement en tête. Non voilée, la jeune femme a déjà fait l’objet de commentaires désobligeants, le plus souvent lors de ses vacances au Maroc. "Lorsque je suis en bikini sur les plages marocaines, il m’arrive d’entendre les remarques de dames en burkini, qui me critiquent. Elles pensent que je suis une touriste et parlent arabe entre elles, une langue que je comprends parfaitement. Je les entends dire : "Tu as vu celle-là. Comment ose-t-elle venir sur la plage habillée dans cette tenue ?!"

Soulagée par la suspension de l’arrêté français, cette polémique aura permis à Gislaine de prendre conscience d’un fait : comme à la suite des attentats de Paris et de Bruxelles, où la communauté marocaine avait souvent été pointée du doigt, le débat autour du burkini "a révélé une extraordinaire solidarité entre les musulmans. Nous en sortons plus forts encore".