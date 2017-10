L’affaire Publifin a provoqué un séisme politique du côté francophone du pays. Pourtant elle est loin d’être terminée. Les mesures annoncées par le nouveau gouvernement wallon se font attendre et Nethys est toujours dirigée par ceux qui étaient pointés du doigt au moment de l’éclatement de l’affaire.

Dire que rien n’a été fait, ne serait pas correct non plus. Une commission d’enquête parlementaire wallonne a rendu un rapport aux conclusions sans appel. Il doit servir de base de travail à la ministre De Bue (MR) pour rédiger les décrets qui doivent améliorer la gouvernance en Wallonie.

Que va-t-il se passer ?

Et puis le conseil d’administration de Publifin - l’intercommunale qui chapeaute Finanpart - a été renouvelé tout comme celui de Finanpart - qui détient Nethys. L’assemblée générale de Nethys qui doit procéder au renouvellement du conseil d’administration, est convoquée pour ce samedi 14 octobre.

Que va-t-il se passer ? Là est la question. En effet, Paul-Emile Mottard (PS), président du conseil d’administration de Finanpart (et de Publifin) sera chargé de demander le renouvellement du conseil d’administration.

Des politiques et des privés

Connaîtra-t-on pour autant le nom des nouveaux administrateurs ? Pas sûr. Une certaine logique voudrait que les administrateurs de Finanpart (au nombre de douze) soient également désignés. Mais pour l’heure, rien n’est décidé. L’option choisie par Finanpart, actionnaire majoritaire de Nethys, étant de proposer à l’assemblée générale de Nethys une remise en cause totale de l’organisation. A savoir, le renouvellement complet du conseil d’administration, avec en point de mire la désignation d’administrateurs politiques et privés - en se donnant le temps de les choisir -, le renouvellement du comité de direction et l’application de mesures de bonne gouvernance souhaitée par le rapport de la commission d’enquête. La réflexion globale qui doit s’initier ce samedi inclura donc les décisions à prendre sur l’avenir, notamment, de Stéphane Moreau, Pol Heyse, Bénédicte Bayer, Gil Simon, etc.

Sauf contre-ordre dans les jours qui viennent, c’est cette option qui tient la corde. La refonte de l’organisation de Nethys devrait être finalisée dans les semaines qui viennent.