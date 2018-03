Pourtant cette semaine avait été présentée comme étant décisive.



La date butoir du 31 mars était annoncée, il y a plusieurs mois comme étant la date fatidique pour Nethys et ses dirigeants. En effet, les administrateurs de Publifin étaient chargés de définir pour cette date, le périmètre futur de Publifin, de Nethys et de ses filiales (Integrale, Elicio, Les éditions de l’Avenir, Resa, Voo, Win, etc...). On allait aussi enfin connaître le sort réservé aux dirigeants de Nethys que sont Stéphane Moreau, Gil Simon, Bénédicte Bayer, Pol Heyse, etc.

La réunion du conseil d’administration de Publifin devant faire aboutir tous ces débats a lieu ce soir à Liège. Et il semblerait que rien ne se passera. C’est, selon l’administrateur Ecolo, Marc Hody, “du surréalisme. Les choses sont encore pires que par le passé. Les dirigeants de Nethys ont mis le conseil d’administration de Publifin sous tutelle et ils se renforcent”.

Marc Hody illustre son propos par quelques exemples : “L’ordre du jour de ce soir ne reprend pas toutes ces thématiques. Lorsque j’en ai fait part, on m’a précisé que ce serait abordé en points 'divers'. Rien ne va se passer ce soir”. Il explique encore que les informations récentes concernant certaines filiales de Nethys ne sont "jamais" parvenues au conseil d’administration de l’intercommunale : “Sur la vente de la filiale congolaise d’Elicio, nous n’avons pas été informés dans les formes. Sur la question qui concerne la recapitalisation de la filiale Integrale, non plus”.

Et sur la fusion éventuelle entre Resa et Ores, le constat, pour l’administrateur Ecolo est identique : “le CA d’Ores est manifestement mieux informé que nous. Nous ne servons à rien”, conclut Marc Hody qui se rendra ce soir au CA de Publifin, remplit de désillusions.