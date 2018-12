Les Tec en Wallonie et la Stib à Bruxelles se mettent gratuitement au service des navetteurs pour le passage à l'an neuf.

Voyager gratuitement pour le nouvel an? Ce sera une réalité pour les nombreux wallons et bruxellois qui prendront le bus du premier au dernier service les 31 et 1er janvier. Une manière de fêter en toute sécurité.

Comment ça se passe? En Wallonie, si vous disposez d'une carte Mobib, il suffit de valider et aucun trajet ne sera décompté. Si vous n'en disposez pas, le chauffeur vous remettra simplement un ticket gratuit.

À Bruxelles, la Stib indique également sur sa page Facebook proposer des services gratuits à partir de minuit.