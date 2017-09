Belgique Jeudi, on apprenait que Défi allait déposer une proposition de motion en conflit d'intérêts pour faire suspendre le projet de loi de la ministre de la Santé publique Maggie De Block (Open-Vld) fixant des quotas de numéros Inami par communauté, sur la base du nombre d'habitants. Ecolo disait également qu'il pourrait suivre. Ce vendredi, c'est le CDH qui rejoint l'armada francophone.

"Le groupe cdH du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles dépose une motion en conflit d’intérêts contre le projet de loi de la Ministre fédérale de la Santé qu’il ouvre à la cosignature", peut-on lire dans un communiqué de presse envoyé par le parti ce vendredi.

Le dictat de la N-VA

"Le CDH constate que l’avis rendu par le Conseil d’Etat sur le projet de loi de la Ministre de la Santé démontre parfaitement que le système de planification actuel est incohérent en raison de la pénurie de médecins dans le sud du pays et qu’il n’est nullement basé sur des éléments objectifs, scientifiques ou de santé publique mais qu’il résulte d’un accord politique basé sur des considérations de politique communautaire", précise encore le communiqué. "Dit autrement, la N-VA dicte sa loi flamande au gouvernement fédéral en matière d’offre médicale. Ce dictat communautaire qui lèse la population francophone en matière de santé est inacceptable ! Le CDH exige que le gouvernement fédéral respecte l’avis de la Commission de Planification."

"Pour le CDH, conclut le communiqué, il est plus que temps de revoir le système de contingentement actuel et de l’adapter aux nouveaux besoins : vieillissement du corps médical, augmentation des temps partiels des médecins, vieillissement de la population, numéros dormant, féminisation de la profession, formation de cabinets médicaux, etc. Le projet de Loi doit prendre en considération ces nouveaux besoins pour assurer des soins de santé accessibles et de qualité pour l’ensemble de la population belge."