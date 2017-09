Le château du Stuyvenberg, l’ancienne résidence de la reine Fabiola, vient d’être loué à un particulier. "Etant donné que le gouvernement a pris la décision de ne pas utiliser le château du Stuyvenberg pour les besoins de l’Etat fédéral, il a été mis sur le marché locatif en vue d’une occupation à titre privé", indique Philippe Lens, l’administrateur-délégué de la Donation royale, l’institution chargée d’administrer le bien.

C’est l’agence "Sotheby’s International Realty", spécialisée dans l’immobilier de haut standing, qui s’est occupée de la location.

La reine Fabiola, épouse du roi Baudouin, est décédée le 5 décembre 2014 à l’âge de 86 ans. Quatorze mois avaient été nécessaires pour régler sa succession. Le 2 février 2016, le Palais royal annonçait que "la mise en œuvre des dernières volontés de (la Reine) est terminée". De la sorte, le Stuyvenberg, qui avait été mis à sa disposition quelque temps après le décès de Baudouin, était restitué à la Donation royale.

La Donation est un établissement public autonome, sous contrôle du ministre des Finances. Elle a pour mission de gérer, sans aide financière de l’Etat, le patrimoine légué par Léopold II à la Belgique. Les recettes qu’elle tire de l’exploitation de ce patrimoine (vente de bois, location de terres agricoles, etc.) doivent donc combler ses dépenses (pour l’entretien des propriétés, notamment). La location du château du Stuyvenberg participe de cet objectif.

© D.R.



La bonne affectation

Certains des biens de la Donation sont occupés par la famille royale. C’est le cas, par exemple, des châteaux de Ciergnon et du Belvédère (où vivent Albert II et Paola). D’autres sont mis à la disposition de l’Etat, comme le château de Val Duchesse.

Après le décès de la reine Fabiola, se posait dès lors la question de la future affectation du Stuyvenberg. Par le passé, il fut longtemps utilisé par le gouvernement fédéral, entre autres pour y accueillir des hôtes de marque, tels que des chefs d’Etat. Mais le 20 mai 2016, le gouvernement Michel faisait savoir qu’il ne demandait pas à avoir l’usage du château. Il restait donc libre. Et au printemps dernier, la Donation royale faisait le choix de le louer. "En trois semaines, on a trouvé preneur", se réjouit David Chicard, le directeur de Sotheby’s Immobilier Belgique. "La signature remonte, elle, à deux mois environ."

La famille emménagera en 2018

M. Chicard reste très discret sur le montant du loyer, ainsi que sur l’identité des locataires. Tout au plus, il indique qu’il s’agit d’une "famille européenne". "Le lieu étant sensible", situé dans le domaine royal de Laeken à quelques encablures des châteaux de Laeken et du Belvédère où vivent les rois Philippe et Albert, "il fallait une famille qui convient", ajoute-t-il pudiquement. Cela signifie-t-il que les locataires ont fait l’objet d’un contrôle étroit des services de sécurité belges, notamment de la Sûreté de l’Etat ? "Oui, bien sûr."

Pour les mêmes raisons élémentaires de sécurité, la mise en location du château s’est faite en toute confidentialité. "Je pensais que ce serait une location compliquée, mais il y a tout de suite eu un grand intérêt parce qu’il s’agit d’un bien exceptionnel, dans un domaine exceptionnel", conclut David Chicard.

La famille n’y habite pas encore. La demeure doit d’abord être rafraîchie et mise au goût de ses futurs occupants. Ils devraient pouvoir y emménager dans le courant de l’année 2018.

C'est l'ex-présidente de la FEB qui occupera les lieux

A la suite de la publication de l'article ci-dessus, "Le Soir" écrivait ce vendredi 29/9 que c'est Michèle Sioen, ex-présidente de la Fédération des entreprises de Belgique (FEB) et patronne de Sioen Industries, ainsi que son mari Marnix Galle, président exécutif d’Immobel, qui sont les heureux locataires. Mme Sioen est devenue baronne cet été et, avec son époux, fait partie du cercle d’amis du Roi, précisent encore nos confrères.