Le chef de l’armée veut moins de soldats dans la rue

Belgique

Deux mois après sa prise de fonction, le général Marc Compernol, nouveau patron de l’armée, prévient : "Le monde n’a jamais été aussi instable." Selon lui, les coupes budgétaires pourraient avoir des conséquences négatives sur les opérations à l’étranger. Il appelle aussi à une réduction du déploiement des militaires dans les rues. Entretien.

Ses aquarelles patienteront un peu. "Je n’ai plus beaucoup de temps à y consacrer", sourit le général Marc Compernol, amateur de peinture et de dessin. Le 13 juillet, il devenait le nouveau grand patron de l’armée. Son cadeau de bienvenue : un plan stratégique validé le 29 juin par le gouvernement qui prévoit, d’ici 2030, 9,2 milliards d’investissements en matériel, l’augmentation du budget de l’armée, et la diminution des effectifs de 32 000 à 25 000 unités.

En pleine cure d’austérité, comment justifier auprès de la population que l’on va dépenser plus de 9 milliards pour l’armée ?

Il suffit de regarder les JT. Le monde n’a jamais été aussi instable. Il va y avoir de plus en plus de challenges sécuritaires sur le territoire national et à l’étranger. L’armée est-elle la réponse à tout ? Non, bien sûr, mais elle fait partie d’une solution globale. Et puis, je crois que la population prend conscience de notre utilité. Le 22 mars, tout d’un coup, le Belge a été confronté à des attentats sur son propre territoire. Je pense que ça a vraiment changé la donne.

Quelles sont les principales zones d’instabilité qui concernent la Belgique et l’Europe ?

Il y a un axe inquiétant autour de nous : la bande du Sahel en Afrique; l’Irak, la Syrie ou l’Afghanistan au Moyen-Orient; la Turquie, l’Ukraine et le flanc Est en l’Europe. Le monde évolue : la mobilité des gens et de l’information s’accroît, il y a les conséquences du réchauffement climatique, la pression démographique, la confrontation entre ceux qui ont et ceux qui n’ont pas… Tout cela crée de l’instabilité et je ne vois pas comment la situation pourrait s’améliorer à court terme.

Etes-vous satisfait du plan stratégique ?

Ah oui ! Ce qui me plaît, c’est qu’on a essayé de garder une panoplie de capacités engageables. C’est important parce que cela permet à la Défense d’intervenir dans différents types d’opération. Quant au gouvernement, il a la possibilité d’être très visible dans les opérations dans lesquelles il veut s’engager fortement (avec les F-16, un bataillon au sol…) ou, à l’inverse, il peut rester plus en retrait (avec du génie, de l’assistance militaire…). Garder cette possibilité de choix, c’est important.

(...)