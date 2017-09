La Belgique comptait en août 365.274 chômeurs complets indemnisés demandeurs d'emploi, soit 33.555 ou 8,4% de moins qu'en août 2016, a annoncé mercredi l'Office national de l'emploi (Onem). Le chômage avait reculé de -5,6% en juillet sur base annuelle. Le chômage complet a diminué un peu plus vite en août chez les hommes (-18.605 unités ou -8,5%) que chez les femmes (-14.950 unités ou -8,3%).

L'Onem constate une forte diminution du chômage complet des jeunes de moins de 25 ans (-7.425 unités ou -20,3%). Le chômage recule également dans les autres tranches d'âge, à l'exception des 60 à 65 ans (+9.402 unités ou +52,9%).

La baisse du nombre de chômeurs complets est plus prononcée en Wallonie (-15.916 unités ou -9,6%) qu'en Flandre (-12.908 unités ou -7,9%) et à Bruxelles (-4.731 unités ou -6,8%). En août, on dénombrait ainsi 151.051 chômeurs complets au nord du pays, 149.098 en Wallonie et 65.125 dans la Région de Bruxelles-Capitale.

Par ailleurs, selon les chiffres provisoires d'août 2017, on recense 600 chômeurs pour lesquels le droit aux allocations d'insertion a expiré. Pour les mois précédents de 2017, il s'agit de 3.407 personnes, précise encore l'Onem.