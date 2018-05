4 Photos

La gare de Bruxelles-Midi brièvement fermée suite à des tirs: le suspect identifié, mais toujours en fuite

Pourquoi la gare de Bruxelles-Midi a-t-elle été évacuée aux alentours de 17h15 ? Contrairement à ce que Belga annonçait, ce ne sont pas des pétards qui sont en cause : un incident plus grave a bel et bien eu lieu dans la gare. Le parquet de ...