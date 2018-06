Tous ont mal à leur "bruxellitude". Tous aussi ont pignon sur rue dans leur domaine de compétences respectif. Ce sont les deux caractéristiques que partagent les cinquante-trois signataires de l’opinion qui est publiée dans La Libre Belgique. Le Club Grand Place, c’est son nom, est né officiellement ce mardi soir à l’Hôtel Amigo.

Afin d’exposer la raison d’être de leur nouveau "bébé", Paul Grosjean et François Didisheim, deux personnalités bien connues du sérail bruxellois qui disent œuvrer depuis des années au rayonnement de la capitale, avaient ainsi convié la presse quelques heures plus tôt aux Galeries royales Saint-Hubert, en plein cœur des savoir-faire bruxellois et à deux pas de la Grand-Place.

(...)