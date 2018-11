Le Conseil d'Etat a donné raison vendredi à Test-Achats, qui avait introduit un recours en annulation contre une décision de la Banque nationale de Belgique refusant de lui donner accès à la décision et aux données relatives par laquelle la BNB a autorisé les sociétés Axa et DKV à augmenter les primes de leurs assurances en matière d'hospitalisation. "Le Conseil d'Etat a jugé, au regard de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et du droit belge que l'obligation de secret professionnel dont se prévaut la Banque nationale pour refuser cet accès n'est pas automatique et qu'il lui appartient de motiver concrètement les raisons pour lesquelles les documents concernés sont effectivement couverts par ledit secret", indique le Conseil d'Etat sur son site internet.

La hausse des primes d'assurance se calque généralement sur l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Ce principe connaît une exception: certains assureurs estiment que les coûts des soins de santé grimpent plus vite que l'indice et peuvent dans ce cas se tourner vers la BNB pour demander une dérogation et augmenter leurs primes. En 2015, AXA et DKV ont obtenu une telle dérogation.