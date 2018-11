Grosse panique ce matin dans les rangs de la police et de Charles Michel. Le convoi de véhicules qui transportait le Premier ministre belge ainsi que Theresa May, la Première ministre britannique, a été victime d'une intrusion. Alors que le convoi circulait sur l'autoroute E19/E42 en direction du SHAPE, un véhicule s'est glissé dans la file de voitures.

Selon Sudpresse, le conducteur a alors percuté deux motards de la police qui escortaient le convoi. Les deux policiers se sont retrouvés projetés sur le sol. Constatant les faits, Charles Michel aurait alors demandé de stopper immédiatement le convoi. Des témoins affirment même avoir aperçu le Premier ministre belge à genoux sur l'autoroute pour prendre des nouvelles des deux policiers. Ces derniers ont été pris en charge par les services de secours puis hospitalisés.

Plus tôt dans la matinée, Charles Michel et Theresa May s'étaient rendus au cimetière militaire de Saint-Symphorien (Mons) dans le cadre des commémorations du centenaire de l'Armistice. La Première ministre britannique souhaitait rendre hommage aux soldats britanniques tombés lors de la Première Guerre Mondiale. C'est dans ce cimetière que sont enterrés John Parr et George Ellison, la première et la dernière victime britannique de la guerre, tués respectivement le 21 août 1914 lors de la bataille de Mons et le 11 novembre 1918.

La visite à huis clos s'est déroulée sans le moindre incident. Au contraire du transport vers le SHAPE, non-loin de là, pour la seconde étape de Theresa May et Charles Michel.