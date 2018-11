Un homme aurait séquestré une ou plusieurs personnes puis les aurait jetées à l'eau.

Le parquet namurois confirme que le corps sans vie d'une joggeuse a bien été découvert jeudi dans un véhicule repêché dans la Sambre à Namur.

© HI

Un important déploiement de policiers et de pompiers était en cours en bord de Sambre ce jeudi après-midi. Toutes les routes accédant à Ronet étaient barrées et les secours à l'oeuvre. Et pour cause: une voiture a été repêchée dans l'eau. Dans son coffre, le corps d'une femme, une joggeuse. Un suspect serait actuellement en cellule à Namur.

Selon nos informations, les faits remonteraient à ce jeudi matin: un individu aurait jeté une voiture à l’eau avec un ou plusieurs corps à l'intérieur, des personnes qu’il aurait séquestrées et emprisonnées dans le véhicule avant de le jeter dans la Sambre.

L'homme a été intercepté juste après par la police namuroise au pont de Flawinne, non loin de la gare, en raison de son comportement suspect. Il a été placé en cellule et mis à la disposition de la police scientifique pour réaliser les premières analyses. Il nie actuellement son implication dans l'homicide. Le suspect devrait toutefois comparaître devant le juge d'instruction vendredi en fin d'après-midi en vue d'être inculpé.

Les circonstances exactes du décès de la victime ne sont pas encore connues.

Selon nos confrères de Sud Presse, un fermier aurait assisté, de loin, à la scène. Il aurait vu le suspect maintenir une personne au sol et aurait appelé les secours, ce qui a permis l'interpellation de l'homme. Mais celui-ci, ayant repéré le témoin, aurait placé le corps de la jeune femme dans le coffre et jeté sa voiture à l'eau.

Un premier corps a donc été retrouvé. Mais selon nos informations, il y en aurait peut-être un autre dans l'eau.