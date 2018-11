Un suspect a été interpellé jeudi à la suite de la découverte du corps sans vie d'une joggeuse à l'intérieur d'un véhicule plongé dans la Sambre, à Namur, a annoncé le parquet namurois vendredi matin.

L'homme, âgé d'une trentaine d'années et originaire de la région, nie son implication dans l'homicide. Il comparaîtra devant le juge d'instruction vendredi en fin d'après-midi, en vue d'être inculpé.

Les circonstances du décès sont encore floues à l'heure actuelle. Un témoin a appelé la police peu avant 9h, indiquant qu'il avait vu un homme frapper et enfermer une femme dans le coffre d'une voiture, à Boninne, avant de quitter les lieux.

Les policiers ont retrouvé le véhicule dans l'heure qui a suivi. Celui-ci était en train de couler dans la Sambre, rue Tir de Ronet, à Flawinne. Le conducteur, qui se trouvait encore à proximité, a directement été interpellé.

La protection civile et les pompiers ont pu sortir le véhicule de l'eau quelques heures plus tard et le corps sans vie de la dame se trouvait dans le coffre.

La victime s'appelait Marion Wivinne. Elle était âgée de 42 ans et était néonatologue au CHR de Namur. Maman de deux enfants, elle habitait près de l'endroit où elle a été enfermée dans le coffre du véhicule et faisait son jogging au moment des faits.

Le suspect a été entendu par les services d'enquête et nie son implication dans l'homicide. Il sera entendu vendredi en fin de journée par le juge d'instruction et devrait être inculpé, a précisé la magistrate de presse, Charlotte Fosseur.

