Le Dalaï-Lama est à Bruxelles

Belgique

Le Dalaï-Lama assiste à la 7e conférence internationale des groupes de soutien au Tibet.

Le Dalaï-Lama est arrivé jeudi peu avant 9h00 à l'Université de Saint-Louis à Bruxelles pour assister en matinée à la septième conférence internationale des groupes de soutien au Tibet. Quelque 250 délégués issus de 50 pays discuteront pendant trois jours de la cause tibétaine dans la capitale européenne. L'acteur Richard Gere, qui milite depuis des années en faveur du "Toit du monde", de même que le président du parlement flamand Jan Peumans ou encore le député européen et président du "Tibet Interest Group" au sein du parlement européen Thomas Mann, ont également pris la parole au cours de la session d'ouverture de l'événement. Jusque samedi, la conférence se penchera plus particulièrement sur quatre thématiques à savoir: la situation politique au Tibet, les droits de l'homme, l'environnement et l'esprit d'ouverture à la population chinoise.

Le Dalaï-Lama, dont la dernière visite en Belgique remonte à 2012, a livré en début de matinée un message de paix avec sagesse et humour. Il a regretté à plusieurs reprises l'usage de la violence pour régler les conflits et a prôné la "culture de la paix, de la non-violence et de la compassion". Dans cette optique, le Prix Nobel de la Paix a recommandé à l'humanité de "faire des efforts" et encouragé la "pratique de l'amour, de la tolérance et du pardon". "Je suis persuadé que le pouvoir de la pensée est plus fort que le pouvoir des armes."

Le chef spirituel des Tibétains, qui dit respecter toutes les religions, a par ailleurs abordé la question sensible de la mainmise de la Chine, assurant que de nombreux Chinois ne restaient cependant pas insensibles à la situation du Tibet.

La première conférence internationale des groupes de soutien au Tibet s'est déroulée en 1990 à Dharamsala (Inde), siège des principales institutions tibétaines en exil. Cette 7e conférence, la deuxième à se tenir en Belgique après celle de 2007, est organisée par le "Tibet Interest Group", en collaboration avec "Les amis du Tibet", "International Campaign for Tibet", "Lights on Tibet" et "Tibetan Community".

Déjà invité à participer à la précédente édition belge de l'événement, les autorités belges avaient à l'époque découragé le chef spirituel des Tibétains de venir en raison de la tenue d'une mission économique que le prince Philippe devait conduire en Chine, explique Vincent Metten, de l'"International Campaign for Tibet", qui considère que l'accueil du Dalaï-Lama pour cette 7e édition renvoie le signal d'un soutien politique plus favorable.

Le Prix Nobel de la Paix est en visite en Belgique pour plusieurs jours. Il participera à plusieurs événements, parmi lesquels la conférence "Power & Care" organisée par Mind and Life Europe, qui se tiendra du 9 au 11 septembre prochains à Bozar à Bruxelles.