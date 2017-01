Le Fonds des accidents médicaux (FAM) soufflera sa cinquième bougie cette année. L’organisme est chargé d’examiner si les victimes d’une erreur médicale peuvent bénéficier d’une indemnisation. Lancé en 2010, il est opérationnel depuis 2012. Ou presque…

Le fonds est né dans le but de simplifier les lourdes procédures entreprises par les patients. En effet, avant sa création, la victime devait prouver l’existence d’une faute de la part du prestataire de soins pour être indemnisée d’une erreur ou d’un accident médical. Une démarche qui nécessitait expertises et contre-expertises, de nombreux frais et des années de galère et ce, sans certitude d’obtenir une indemnisation au bout du processus.

Un nouveau droit d’indemnisation

Avec le fonds est apparu un nouveau droit pour les patients : celui d’être indemnisé pour un accident médical même si le prestataire de soins n’a commis aucune faute. En l’absence de faute du corps médical, le FAM prend en effet à sa charge le montant du dédommagement à verser au patient - le prestataire devant toujours assumer la charge de l’indemnisation si sa responsabilité est engagée.

Le nombre de dossiers reçus a explosé

Depuis l’entrée en vigueur de la loi, le nombre de dossiers a crû de façon exponentielle. La gratuité de la procédure et la facilité avec laquelle on peut l’initier ont poussé de nombreux patients à y recourir.

Le nombre de dossiers introduits à la FAM est donc passé de 471 en 2012 à 1 113 l’année suivante. Ce qui ne va pas sans poser des problèmes. "Tout le monde introduit une demande, explique la directrice du Fonds des accidents médicaux, Mia Honinckx. Même ceux qui ont très peu de dommages. Nous avons reçu le dossier d’une personne qui s’était fait enlever les dents de sagesse et se plaignait d’avoir eu une joue fort gonflée, un peu de sang dans la bouche et mal pendant une semaine. On sait que ce cas n’aboutira à rien mais on doit tout de même l’examiner, collecter des documents et contacter le corps médical. Cela prend beaucoup de temps."

La loi instituant le mécanisme oblige le fonds à rendre un avis dans un délai de six mois. Or, depuis sa création, il a accumulé près de 3 ans de retard dans le traitement des dossiers. Il est vrai que le cadre du personnel n’est rempli qu’au trois-quarts. Initialement prévu pour fonctionner avec un effectif de 40 personnes, le FAM n’en dispose que de 30 et ne peut dès lors pas remplir ses obligations. "Si l’équipe était complète et formée, elle ne parviendrait tout de même pas à rattraper le retard accumulé. Elle pourrait tout juste traiter les nouveaux dossiers entrants", déplore la directrice.

L’amiable plutôt que le FAM

Peu de victimes ont dès lors pu voir la ligne d’arrivée jusqu’à présent. Depuis les débuts du fonds, seulement 92 victimes d’un aléa thérapeutique, avec responsabilité du prestataire de soins, ont reçu un avis favorable à leur dossier et 23 autres pour lesquelles le médecin n’est pas en faute.