"Je ne veux plus jamais avoir affaire à ma sœur Vanessa Colassin et d’ailleurs non plus à ma famille. Que ce soit clair : qu’on ne me parle plus de cette affaire (Pauwels-Colassin, NdlR) qui a déjà fait suffisamment de mal."

Dans deux entretiens, Axel Colassin, dont nos confrères de La DH ont pu indiquer mardi qu’il a été entendu vendredi passé comme témoin dans l’affaire Pauwels, a tenu à mettre les points sur les i.

(...)