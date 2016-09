Le grand ménage a commencé à Molenbeek: plus de 5.000 domiciles contrôlés

Belgique

Depuis les attentats de Paris, Molenbeek est devenu un nom générique comme "Chicago" l’est aux Etats-Unis et dans le monde entier. Cela ne décourage pas sa bourgmestre, Françoise Schepmans (MR), qui veut remettre sa commune sur la voie de la légalité. Au cours des six derniers mois, ses services ont procédé à des centaines de visites domiciliaires, arrestations, radiations, fermetures dont "La Libre" a obtenu les chiffres en exclusivité.

Il ne s’agit pas de "nettoyer Molenbeek" , comme l’avait demandé le ministre Jan Jambon (N-VA), mais de "mener un travail complémentaire avec la lutte contre le terrorisme en faisant respecter les règles dans la commune" , insiste la bourgmestre.

Et cela dans tous les domaines : état civil, urbanisme, blanchiment d’argent, trafic de drogues, de faux documents et d’armes, économie noire, illégaux, contrôles des ASBL.

Entre le lancement du plan Canal en février et le mois d’août, 5 073 domiciles ont été contrôlés, visant 12 444 des quelque 95 000 habitants de la commune. A la suite de cela, 589 personnes ont été radiées des registres de la population. Une soixantaine d’habitations ont été inspectées pour des problèmes d’hygiène et d’exploitation par des "marchands de sommeil". Trente-sept passeports ont été retirés. Quatre cent cinquante ASBL ont fait l’objet d’un contrôle approfondi, dont 91 sont considérées comme suspectes pour blanchiment, terrorisme ou drogues.

Lundi matin encore, près de deux cents policiers ont fait évacuer treize sans-papiers, originaires en majorité de l’Afrique subsaharienne, d’un immeuble insalubre du boulevard Léopold II. L’immeuble, occupé depuis juillet 2014, avait accueilli jusqu’à 200 personnes, mais s’est dégradé rapidement selon les conclusions d’un ingénieur.

Une réplique à Hans Bonte

Quand Hans Bonte, le bourgmestre SP.A de Vilvorde, a déclaré la semaine dernière, notamment à nos confrères du "Soir", que Françoise Schepmans avait du mal à gérer son registre de population et que, dans l’ensemble, les bourgmestres bruxellois font le gros dos aux directives du fédéral, son sang n’a fait qu’un tour.

"Cela commence à bien faire, l’attitude de certains bourgmestres, Hans Bonte en particulier, qui utilisent tout prétexte pour démonter les polices bruxelloises. Tous les partis flamands veulent une fusion des zones de police bruxelloises mais je trouve dommage que ce débat, qui peut avoir lieu, soit lié à la problématique du terrorisme", dit-elle.

La bourgmestre est plutôt en faveur d’une plateforme et d’une coordination " pour tous les événements qui dépassent le cadre communal " . Il faut dire que Hans Bonte est particulièrement attentif à ce qui se passe à Molenbeek, car les "Belgo-Marocains" de la commune ont tendance à émigrer vers Vilvorde tandis que les "Belgo-Belges" de Molenbeek vont à Dilbeek quand ils déménagent.

Hans Bonte se plaint aussi qu’il n’y a eu aucune réunion entre les huit bourgmestres concernés par le plan Canal depuis février. Mais sur ce point, il est rejoint par Françoise Schepmans.

Ciblée par les médias du monde entier l’année dernière, Molenbeek a reçu, grâce à ce plan, l’appoint de jusqu’à 50 policiers. "Avec ces cinquante policiers, nous avons effectué un travail concret considérable , avance la bourgmestre. On a renforcé la police de proximité et d’intervention. La cellule de radicalisation est aussi passée de quatre à huit personnes."

Des associations paravents

"Un des constats qu’on a pu faire après les attentats, c’est qu’il y avait une proximité manifeste entre les terroristes et la délinquance à Molenbeek. Les frères Abdeslam, Abrini, Abaaoud, c’étaient des voyous devenus des délinquants", ajoute l’élue MR. Le procureur général a dès lors donné injonction à Molenbeek d’élargir la lutte contre le terrorisme et notamment de travailler sur les associations, pour mieux lutter contre l’économie illégale. "On a beaucoup d’ASBL qui servent de paravents. L’une d’entre elles a une vocation sportive mais n’est qu’un salon de thé par exemple" , précise-t-elle.

Les visites domiciliaires ont permis de découvrir que 589 personnes n’habitaient plus à l’adresse indiquée. Il s’agit en partie de fausses domiciliations créées dans le but d’obtenir le statut d’isolé, plus avantageux pour l’octroi de la pension ou des allocations sociales.

"Le but n’est pas de stigmatiser les Mo lenbeekois et de rentrer dans leur vie mais de faire respecter les règles. La grande majorité des habitants sont des citoyens tout à fait respectables. Certains sont satisfaits des mesures que nous avons prises mais d’autres sont plus anxieux et ont peur qu’on contrôle tout à Molenbeek."

Le foulard "dès 8 ans"

Bourgmestre depuis 2012 après le long mandat du socialiste Philippe Moureaux, Françoise Schepmans affirme que le flux des départs vers la Syrie s’est tari. Mais elle s’inquiète de l’influence d’un islam très conservateur, qui n’est pas nécessairement violent. "On formate les enfants très vite, à partir de l’école primaire , dit-elle. Je le vois aux fillettes de 8 ans qui portent le foulard. Malheureusement, les attentats n’ont pas remis en cause cette tendance. Molenbeek n’est plus dans le déni, mais pas encore dans la remise en question."

La bourgmestre est l’auteure, avec d’autres députés libéraux, d’une proposition de loi visant à accorder aux bourgmestres le droit de fermer des lieux de radicalisation, comme il en existe encore à Molenbeek.