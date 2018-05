Le corps du juge d'instruction Olivier Bontyes a été retrouvé dans son véhicule, stationné près du camping de Villatoile à Anseremme mardi, annonce Sudpresse. Le véhicule aurait brûlé à cet endroit dans la nuit de lundi à mardi. Selon nos sources, le juge d'instruction aurait laissé une lettre derrière lui.

Vincent Macq, procureur du Roi de Namur confirme la mort du juge d'instruction mais ne commente pas celle-ci, précisant que le décès de l'homme de 61 ans n'a rien de criminel et qu'il s'agit d'un « fait relatif à la vie privée ».

Richard Fournaux, bourgmestre de Dinant, se dit très affecté par la nouvelle. « C'est lui qui m'a inculpé dans le cadre du dossier du casino. Quand j'ai été acquitté, j'ai demandé à le rencontrer et nous avons sympathisé, à un point tel que je pense pouvoir dire qu'il s'agissait de l'un de mes proches. Lorsque j'ai eu un coup de blues il y a quelques années, je l'ai appelé et il est venu passer deux heures chez moi et il m'a soutenu. Il y a deux ans environ, c 'est moi qui l'ai marié à une avocate, pour l'occasion, je lui avais passé les menotte. Il est issu d'une grande famille dinantaise. Il est le neveu de l'artiste Félix Roulin et nous étions en train de travailler sur une rétrospective dédiée à celui-ci. C'était quelqu'un de très intelligent, une sommité dans son métier. Son décès est une grande perte pour Dinant, notamment à cause de son rayonnement. Au niveau culturel, il était très impliqué dans le Dinant Jazz Club. Je ne m'y attendais pas du tout, je ne comprends pas. Cette perte fait réfléchir au sens de la vie. »

« C'est incroyable, j'ai encore parlé avec lui samedi », confie l'avocat dinantais Bernard Castaigne. "Je le connais depuis une vingtaine d'années, je l'ai d'abord côtoyé au barreau, puis en tant que juge au tribunal et enfin en tant juge d'instruction. C'était quelqu'un de taiseux, très réfléchi et intelligent, qui avait un réel souci de bien faire, notamment dans le cadre des instructions qu'il menait. C'était un juriste rigoureux. C'était un laïc convaincu et un libre penseur, passionné par les chevaux. Il avait trois enfants, d'une précédente union."