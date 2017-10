La 89e chambre du tribunal correctionnel de Bruxelles prononcera lundi matin son jugement concernant l'homme d'affaires bruxellois Stéphan Jourdain. Fondateur du Cercle de Lorraine et ex-propriétaire des Jardins d'Annevoie entre autres, il est poursuivi pour différentes infractions financières qu'il conteste formellement. Stéphan Jourdain est poursuivi devant le tribunal pour des faits de faux, usage de faux, abus de biens sociaux, détournement, faillite frauduleuse et organisation d'insolvabilité, au travers de ses nombreuses sociétés, au cours des dix-huit dernières années.

Il est notamment le fondateur du Cercle de Lorraine. Il a également été propriétaire des Jardins d'Annevoie et des Laminoirs de Longtain qu'il avait repris en 2015 avant de les céder.

Le ministère public lui reproche entre autres d'avoir créé de fausses ASBL afin de bénéficier du statut fiscal avantageux de ce type de société et de s'être approprié personnellement les fonds de celles-ci, au détriment d'investisseurs privés et publics, via des procédés comptables complexes.

Stéphan Jourdain est en particulier soupçonné d'avoir détourné en janvier 2011 une partie de l'actif de son SPRL Fond'Roy Exploitation vers la SA Cercle de Lorraine, juste avant la faillite de Fond'Roy en février 2011.

Son avocat, Me André Risopoulos, a quant à lui plaidé l'acquittement de son client, estimant que rien de ce qu'avance le parquet n'était prouvé.