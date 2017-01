Une piste d’atterrissage au milieu des champs, entre l’aéroport de Zaventem et Herent. C’est la solution préconisée par Philippe Touwaide, médiateur de l’aéroport national, pour atténuer le problème des nuisances sonores. Cette proposition, formulée dans les colonnes de "La Libre" du 10 décembre, suppose naturellement le report d’un certain nombre de vols de Bruxelles vers des zones moins peuplées situées en Flandre.

Ces propos, la N-VA ne les a pas digérés. Et ce n’est pas le seul grief qu’elle porte à l’encontre du médiateur. Les nationalistes déplorent aussi sa présence comme invité à une réunion d’information organisée en novembre à Waterloo, apparemment par le comité citoyen "Piste 01 Ça suffit".

La députée nationaliste Inez De Conninck a interrogé, mercredi en commission infrastructure de la Chambre, le ministre de la Mobilité, François Bellot (MR), à ce sujet. En séance, elle a remis en cause la neutralité du médiateur alors que le dossier du survol de Bruxelles recommence à provoquer des tensions communautaires.

Le ministre Bellot a souligné l’indépendance du médiateur et relevé que la réunion visée par la N-VA était organisée par la commune de Waterloo, non par une association de riverains.

Te diep in het glas ?

Dans un communiqué de presse daté du 2 janvier, la députée accusait déjà Philippe Touwaide - qui, il faut le rappeler, fut détaché au cabinet de Melchior Wathelet (CDH) lorsqu’il était secrétaire d’Etat à la Mobilité - de partisanerie.

Sur quelles bases ? Inez De Coninck affirme que le médiateur fut président de l’Union belge contre les nuisances des avions (UBCNA), une association de riverains de la zone est de Bruxelles.

Le bourgmestre N-VA de Steenokkerzeel, Kurt Ryon, est allé beaucoup plus loin. Fustigeant, dans "Het Laatste Nieuws" du 16 décembre, les conséquences du "plan Touwaide" pour sa commune et d’autres localités flamandes, il ajoutait ceci : "Comme par hasard, Touwaide est le partenaire de la présidente du comité de riverains de Kraainem (la fameuse UBCNA - NdlR) . Comment cet homme peut-il être un médiateur neutre ? Le médiateur a sans doute écumé trop de réceptions de fin d’année." Et d’ajouter en néerlandais dans le texte : "Hij keek te diep in het glas." Traduisez qu’il a comme un penchant pour la boisson.

Touwaide se défend

Contacté par "La Libre", Philippe Touwaide assure être intolérant à l’alcool dont il ne boirait jamais une goutte. "Je ne peux plus tolérer ces atteintes à mon honneur et à ma vie privée, ajoute-t-il. Je vois mon avocat lundi en vue d’un dépôt de plainte en diffamation."

Et d’assurer qu’il n’a jamais été président de l’UBCNA et encore moins le "partenaire" de Peggy Cortois, la présidente de l’association. Il ajoute que le contact avec les communes est explicitement prévu par son contrat de travail et que sa présence à Waterloo relève de sa mission et "ne pose donc aucun problème". M. Co.