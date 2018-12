Face à un définancement qu’elles subissent depuis vingt ans (LLB du 5/12), les autorités académiques et les équipes de chercheurs recourent de plus en plus massivement aux financements extérieurs. C’est une question de survie pour toutes les universités. En octobre 2016 par exemple, la volonté de la société McKinsey de nouer des partenariats avec l’ULB avait créé la polémique.

(...)