Et si Bruxelles se dotait enfin d’un musée de la Résistance digne de ce nom qui se doublerait d’un espace de rencontre, de débats et d’étude citoyenne sur la résurgence des périls et de la mise en cause récurrente de la démocratie ? Ce ne serait pas inutile en ces temps de forte réémergence de thèses populistes et de solutions poujadistes en Europe mais aussi au-delà.