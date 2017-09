Les élèves wallons choisissent de plus en plus l'anglais comme première langue moderne. Pour redorer le blason du néerlandais, les spécialistes proposent une approche plus moderne de la langue. Entretiens.

Comment redorer le blason du néerlandais dans les vallées wallonnes ? Polyglotte tout terrain, Eloy Romero-Munoz, chargé de recherche à la Haute Ecole Francisco Ferrer, en a fait un de ses principaux objets d’études.

L’essentiel est dans la réputation, insiste-t-il. "Et malheureusement, le néerlandais véhicule l’image d’une langue difficile, moche, ennuyeuse et qui ne sert à rien. Pire encore, l’argument qui est le plus souvent invoqué par les parents et les enseignants pour encourager les élèves, est celui de l’emploi. Mais c’est un argument basé sur la motivation extrinsèque et instrumentale qui ne motive en rien les enfants, et qui ne rehausse pas l’image de la langue. Un élève cherche plutôt l’intérêt direct et le plaisir dans l’action elle-même. Sur ce terrain, le néerlandais est bien en peine face à l’anglais qui abreuve la culture, les films et les séries que consomment les ados. Cette mauvaise image et cette mauvaise réputation jouent malheureusement sur la motivation lors de l’apprentissage."